قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد في النهائي الأفريقي

يترقب عشاق المارد الأحمر انطلاق لقاء الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث تبدأ المباراة غدا الأحد في تمام التاسعة مساءا، على أرض استاد القاهرة الدولي.

وتحصل مجموعة قنوات «بي إن سبورت» على حقوق بث مباريات البطولة الأفريقية، وهو ما يجعل الكثيرون يبحثون عن طرق لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد، في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد

ومن ضمن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا، قناة أون تايم سبورت.

ويمكن لمشجعي الفريق الأحمر متابعة ومشاهدة مباراة الأهلي والوداد، عبر ضبط التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت.

التردد الأرضي لأون تايم سبورت

يمكن مشاهدة المباراة بعد ضبط القناة وتوصيل الهوائي الخارجي «الإريال» على تردد UHF 32، بالنسبة للتليفزيونات العادية.

وبالنسبة للشاشات الحديثة، يجب تحويلها إلى خاصية DTV، وتوصيله بهوائي خارجي لمشاهدة المباراة على البث الأرضي.

ويخوض الأهلي المباراة وسط مخاوف من جمهوره ومحبيه، حول عدم التأكد من جاهزية محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق، بعدما تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية، حيث يرى المدير الفني عدم المجازفة به والدفع ببديلا عنه.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد

ويخوض الأهلي لقاء الإياب يوم 11 من الشهر الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس، تحت قيادة تحكيمية للإثيوبي باملاك تيسيما.

ووصلت بعثة الفريق المغربي إلى القاهرة الأربعاء الماضي، لخوض التدريبات قبل المباراة، وسيكون آخر مران له اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، استعدادا للمباراة المهمة.