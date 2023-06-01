عاجل.. صن داونز يفاجئ الأهلي قبل مباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال

تمنى مانكوبا منجيثي رئيس فريق كرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الوداد والذي تسبب في توديع الفريق البطولة من نصف النهائي بعد لقاء ماراثوني أقيم بجنوب إفريقيا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «بكل تأكيد النادي الأهلي نتمنى أن يتوج باللقب الأفريقي بالنظر إلى الفريقين الأهلي يستحق ويمتلك العناصر الأفضل في الوقت الحالي وتغير كثيرا منذ الهزيمة أمامنا».

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد يوم 4 من يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي بحضور السعة الكاملة حسبما أعلن النادي الأهلي عن طريق العامري فاروق نائب رئيس النادي تحت قيادة تحكيمية لليبي معتز إبراهيم فيما سيخوض لقاء الإياب يوم 11 من الشهر الجاري على مركب محمد الخامس بحضور السعة الكاملة وتحت قيادة تحكيمية للاثيوبي باملاك تيسيما.

بعثة الوداد في القاهرة وتبدأ تدريباتها اليومووصلت بعثة الوداد المغربي مساء أمس الأربعاء إذ من المقرر أن تقود أول مران لها اليوم وبالتحديد في موعد المباراة التاسعة مساءً، على أن يخوض الفريق المغربي آخر مران له يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.