الأحد المقبل.. مد عمل الخط الثالث للمترو بسبب مباراة الأهلي والوداد

أعلنت الشركة الفرنسية "RATB Dev Mobility Cairo" المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، مد عمل قطارات الخط الثالث لمدة ساعة كاملة إضافية، يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل تزامنًا مع مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطا إفريقيا، ليصبح موعد إغلاق الخط الثالث للمترو، الساعة 1 صباحًا، بدلًا من الساعة 12 منتصف الليل.

تقليل عدد الدقائق بين القطارات وبعضها

وذكرت الشركة الفرنسية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها ستقلل المدة بين قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، لتصل إلى 5 دقائق ونصف بين كل قطار والآخر، عطفًا على زيادة عدد القطارات بالخط.

مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا

يأتي هذا لمنع وجود أي حالة من حالات التزاحم أو التكدس بمحطات مترو الخط الأخضر الثالث، وتسهيلًا على مشجعي النادي الأهلي في حركة الذهاب والعودة إلى استاد القاهرة، لمشاهدة مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 4 يونيو، في تمام الساعة 9 مساء.