أين تذهب المأكولات المعدة في قناة سي بي سي سفرة؟.. اعرف الإجابة

أجاب شيفات قناة «سي بي سي سفرة»، عن سؤال يشغل بال جمهور قنوات الطبخ، وهو «الأكل اللي بتطبخوه بيروح فين؟»، وذلك خلال لقائهم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح القناة.

تذهب هذه الوجبات للعاملين في القناة ويأكلوها

سألت منى الشاذلي قائلة «فيه سؤال الشعب كله بيسأله.. الأكل بيروح فين.. يعني القاصي والداني، بيسأل لما بتخلصوا وصفات والأكل يبقى جميل كده، والكاميرا بتجيبه بينطق الأكل ده بيروح فين».

ليرد عليها شيفات قناة سي بي سي سفرة «بيروح للحبايب»، حيث تذهب هذه الوجبات للعاملين في القناة، ويأكلوها ويقبلوا عليها بشدة خاصة الجمبري والسالمون والأسماك، بينما لا يقترب أحد من وجبات السلطات وبعض الوجبات الصحية.

القناة بها مطبخ تحضيري كبير لتجهيز الوجبات

بينما كشف الشيف شربيني، أنهم يحضروا الأكلات التي يطبخوها ويضعوها في قائمة قبل موعد الطبخ بأسبوع، ويتم تحضيرها في مطبخ تحضيري ضخم، موجود داخل القناة، وتوضع اللمسات الأخيرة للطبخة، أمام الجمهور في الحلقة، مشيرًا إلى أن مطبخ الاستديو لن يتحمل عمل الوجبات من أولها لآخرها.