موظفة بنك ومهندس وصيدلانية.. المهن الحقيقية لـ«شيفات سي بي سي سفرة»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» شيفات قناة «سي بي سي سفرة» للاحتفال بمرور 10 سنين على بداية أقوى قناة طبخ عربية.

«الوطن» تستعرض بعض المعلومات عنها كما يلي:

1- الشيف شربيني اسمه الحقيقي عبدالسميع محمد علي الشربيني.

والد الممثلة مريم الخشت

2- الشيف عماد الخشت كان يعمل مديرًا لأحد الفنادق العالمية وهو والد الممثلة الشابة مريم الخشت.

3- الشيف نورا السادات درست الإعلام وعلم النفس بالولايات المتحدة الامريكية وكانت تعمل في البنك الدولي والرئيس الراحل أنور السادات عم والدها.

4- الشيف هشام السيد كان مدرب غطس وسافر لسويسرا والنمسا وتعلم الطبخ أثناء زيارته لمطابخ المطاعم التي زارها.

5- الشيف نجلاء الشرباشي كانت ربة منزل ووجدت إعلان يطلب شيفات للقناة وتقدمت والتحقت بقناة سي بي سي سفرة.

عمر إسماعيل درس الهندسة

6- الشيف عمر إسماعيل درس الهندسة وتركها وسافر للخارج لدراسة إدارة الفنادق وظل في الخارج لمدة 4 سنوات ورجع لمصر وعمل في التسويق لدى أحد شركات الاتصالات الكبرى وتسببت فترة جائحة فيروس كورونا أن يصبح عمر إسماعيل شيف لأنه كان هاوي الطبخ أثناء فترة الحظر واقترحت عليه والدته أن ينشر فيديو لمأكولاته التي يطبخها وبعدها تواصلت معه القناة.

صيدلانية ومديرة موارد بشرية ومعيدة

7- الشيف ساندرا مكاري خريجة كلية الصيدلية وقررت عمل ريجيم لخسارة وزنها ولكنها وجدت الاكل الصحي طعمه غير جيد وتعلمت الطبخ في أكاديمية خارج مصر وقررت تغيير الأكلات التي تحبها لأكلات صحية.

8- الشيف غادة جميل درست الإعلام وكانت مديرة الموارد البشرية في شركة عالمية للشحن والملاحة البحرية وكانت تهوى الرسم فقررت تجميل أطباق الأكل التي تقدمها لأسرتها.

9- الشيف نيرمين هنو كانت معيدة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب ودرست الطبلخ والحلويات في لندن.