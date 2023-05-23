«الشيف» مبادرة لتعليم الفتيات من ذوي الهمم طرق الطبخ بالإسكندرية

أطلقت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مبادرة «الشيف» لتعليم الفتيات من ذوي الهمم الطبخ لإطلاق مشاريعهن الصغيرة، حيث تم تجميعهن داخل إحدى الفنادق السياحية بالإسكندرية وتعليمهن أسس الطبخ من قبل شيف الفندق، ليصبحن قادرات على صنع المأكولات الفندقية، وذلك في أولى فعاليات تلك المبادرة التي تتم بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تفاصيل مبادرة الشيف في الإسكندرية

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن مبادرة الشيف واحدة من مبادرات الدمج المجتمعي التي تهدف إلى احتضان الفتيات من ذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة والأصحاء معا لتأهيلهن بتعلم أساسيات البداية للمشروعات الصغيرة للاعتماد على ذاتهن وخوض سوق العمل من أجل توفير مصدر رزق لهن.

سبب اختيار مجال الطبخ

وأوضحت في تصريحات صحفية على هامش فعالية اليوم، أنه تم اختيار مجال الطبخ من خلال مبادرة الشيف لمساعدة الفتيات، كأحد المشروعات التي يستطعن تنفيذها من منازلهن دون الاضطرار إلى الحركة الزائدة أو تحمل نفقات إضافية عن التكلفة الأساسية لتنفيذ أحد المشروعات الصغيرة في بدايته.

وأكدت أن مبادرة الشيف فكرة إيجابية فعالة نفذت في إطار الدمج المجتمعي لكل شرائح المجتمع وتنميته لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية الفعالية، مشيرة إلى أنها تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضرورة الدمج بين الأصحاء و«قادرون باختلاف» بجميع فئاتهم، حيث أن الدولة المصرية تستلهم من ذوي الهمم الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي ومشاعر الفخر.

جوانب مبادرة شيف في الإسكندرية

وأشارت أن الورشة التأهيلية تضمنت كل قواعد تنفيذ المشروعات الصغيرة في نقاش بينهن وبين المتخصصين من بدء التخطيط، وضع الميزانية الخاصة، ومبادئ الطبخ، وكيفية التسويق بالطرق الفعالة ليكون لدى المتدربات خلفية شاملة ووافية لجميع الجوانب العملية لإنجاح وتطوير مشاريعهن.

أهداف المبادرات لذوي الهمم

وأكدت مدير مكاتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، أن تلك المبادرات المجتمعية تهدف إلى تغيير نظره المجتمع إلى القادرون باختلاف، بتوفير الفرص المناسبة والإتاحة لاحتضانهم وتنمية قدراتهم لتحقيق ما يطمحون لتنفيذه بالطرق الميسرة التي تناسبهم.