فيلم «19 ب» يحقق إيرادات 95 ألف جنيه في أول 3 أيام بدور العرض

احتل فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، في اليوم الثالث على التوالي من عرضه في السينمات، وحقق الفيلم أمس الجمعة، إيرادات وصلت إلى 34 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الثلاثة أيام إلى 95 ألف جنيه.

وحقق فيلم «19 ب» في أول أيامه بالسينمات، الأربعاء الماضي، إيرادات قدرت بـ20 ألف جنيه، لترتفع في اليوم الثاني إلى 41 ألف جنيه، وتراجعت بنسبة طفيفة في اليوم الثالث لتصبح 34 ألف جنيه، وذلك وفقا لنقرير الإيرادات الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم «19 ب»

وبدأت سينما زاوية ضمن برنامجها الأسبوعي، عرض الفيلم المصري «19 ب» للمخرج أحمد عبد الله السيد، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة لجنة التحكيم الدولية «فيبرسي» بعد مشاركته في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إضافة إلى حصول مدير تصوير الفيلم مصطفى الكاشف على جائزة أفضل إسهام فني في المسابقة الدولية.

تدور أحداث فيلم «19 ب» حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة، يعتبرها بمثابة منزله، ولكن فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم من بينهم سيد رجب، ناهد السباعي وأحمد خالد صالح، فدوى عابد ومجدي عطوان، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.