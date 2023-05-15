دور العرض السينمائية تستقبل 4 أفلام جديدة في مايو الجاري.. بينها «19 ب»

تستقبل دور العرض 4 أفلام جديدة، في شهر مايو الجاري، لتفتح مُبكرًا موسم صيف 2023، لمجموعة مختلفة من الأبطال، حيث تشهد تنوعًا كبيرًا ما بين الكوميدي والاجتماعي.

وترصد «الوطن» أبرز الأفلام المُقرر طرحها نهاية مايو الجاري، وهي كالتالي:-

- الصف الأخير

ويفتتح فيلم «الصف الأخير» موسم الصيف، حيث سيُعرض في دور العرض المصرية اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 مايو، ليُعرض في اليوم التالي بالسينمات في الوطن العربي، حيث يُعد هذا الفيلم، أول بطولة مطلقة للفنان الشاب تيام مصطفى قمر، في السينما.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب تيام مصطفى قمر، كل من بيومي فؤاد، وياسر الطوبجي، ومحمد عبد العظيم، وأمجد عابد، بجانب ظهور نحو 20 وجهًا جديدًا تم اختيارهم من خلال تجارب الأداء وأيضا من داخل ورشة الإبداع للمخرج خالد جلال.

وتدور قصة الفيلم حول شاب خبرته قليلة في الحياة ويرى كل شيء من منظور واحد، ولكنه يتعرض لحدث يقلب كل حياته رأسا على عقب.

- شوجر دادي

كما تستقبل السينمات، فيلم «شوجر دادي» بطولة الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، اعتبارًا من يوم 24 مايو الجاري، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.

ويُشارك في البطولة كل من حمدي الميرغني، وتامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

- رهبة

كما سيُطرح في السينمات، فيلم «رهبة» اعتبارًا من يوم 24 مايو الجاري، ويُشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ياسر الطوبجي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد القس، عبدالرحمن ظاظا، أحمد رمزي، وهو من من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية سيد رهبة التي يجسدها «الفيشاوي».

- 19 ب

ويُعرض فيلم «19 ب» في دور العرض اعتبارًا من يوم 31 مايو، وهو من بطولة الفيلم سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد ومجدي عطوان، وإخراج أحمد عبد الله.

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.