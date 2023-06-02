5 أسباب تدفعك لمشاهدة فيلم «19 ب» بالسينمات بعد طرحه

طرح فيلم «19 ب» أول أمس الأربعاء بدور العرض، من بطولة سيد رجب، ليدخل ضمن منافسة عدد كبير من الأعمال، ويشارك مع الأفلام المنافسة بموسم عبد الأضحى المبارك، ويتميز فيلم 19 ب بعدد من العوامل التي تجعل الجمهور يشاهد الفيلم في السينمات.

معلومات عن فيلم «19 ب»

وتستعرض «الوطن»، 5 أسباب تجعلك تشاهد فيلم «19 ب» وهي كالتالي:

- الفيلم تم تصويره في ظروف خاصة، حيث تمّ تدريب عدد كبير من الحيوانات وتمت السيطرة عليهم من أجل التصوير، حيث تم الاستعانة بنحو 12 حيوانا أليفا ما بين كلاب وقطط.

- يُعتبر العرض العالمي الأول له بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جوائز حصل عليها فيلم «19 ب»

- فاز الفيلم المصري «19 ب» بعد عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بـ3 جوائز، إذ منحت إدارة المهرجان المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي عن الفيلم، وقيمتها 10 آلاف دولار، كما أعلنت لجنة جائزة «الفبريسي» عن فوز الفيلم بجائزتها، إضافة إلى حصول مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

أحداث فيلم «19 ب»

- تدور أحداث الفيلم، حول حياة حارس مسن في فيلا متداعية، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، لكنه فجأةً يصبح مهدداً بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

أبطال فيلم 19 ب

- يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، ويضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.