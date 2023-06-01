فيلم «19 ب» بطولة سيد رجب يحقق 20 ألف جنيه إيرادات في أول أيام عرضه

بدأ عرض فيلم «19 ب» بطولة الفنان سيد رجب والفنانة ناهد السباعي أمس بدور العرض، لينضم إلى قائمة الأفلام التي تتنافس في موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم 19 ب

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم «19 ب» حقق أمس 20 ألف جنيه في أول أيام عرضه بدور العرض، وقد سبق وتم عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة.

أحداث فيلم 19 ب

تدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شابا يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

يشارك في بطولة فيلم 19 ب، مجموعة من النجوم الكبار منهم، سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.