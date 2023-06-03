انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمي بكفر الشيخ

انطلقت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022- 2023، وذلك لطلاب القسم العلمي.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، الامتحانات في مادة الفقه لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة صباحًا للساعة الحادية عشرة صباحًا، ومادة «الحديث» لمدة ساعتين، من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف مساءً.

توزيع أرقام الجلوس على الطلاب

وكانت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من خلال توزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بالإضافة إلى إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع الإدارات التعليمية، ومتابعة توزيعها على المعلمين، وتعريف كل معلم بلجنته، فضلاً عن تعقيم وتطهير اللجان.

تشكيل غرفة عمليات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

كما جرى أيضا تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم، لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كل التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ هذا العام، بقسميها العلمي والأدبي 9 آلاف و38 طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5 آلاف و518 طالباً وطالبة، عبارة عن 3 آلاف و665 طالباً، و1853 طالبة، ومن القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، عبارة عن 2000 طالباً، و1520 طالبة، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.

انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي اليوم السبت، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي تبدأ غداً الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.