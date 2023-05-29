«الشرقية الأزهرية» تتيح دليلا إلكترونيا للجان الشهادة الثانوية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنّ إدارة المعلومات بمنطقة الشرقية الأزهرية، انتهت من إعداد الدليل الإلكتروني «باركود QR»، لجميع لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها الأدبي والعلمي على مستوى المنطقة، بجميع الإدارات التعليمية.

استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول

وجاء ذلك، في إطار إنهاء استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية، لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بتوفير السبل الممكنة كافة، للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأفضل صورة، وفي إطار مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي الهائل، واستجابة لرؤية مصر 2030، ومواكبةً للثورة التكنولوجية والتحويل الرقمي بجميع أشكاله.

الأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية، أنّ هذا الأمر يُعد إضافة جديدة لم تتطبق من قبل، والأزهر الشريف يسعى دائمًا للسبق والريادة، فهذا التطبيق يسهل على الجميع من قراءة كافة البيانات الأساسية للجنة مثل تحديد مقرها، وعدد الطلاب المتقدمين بها وشعبتهم بجانب توضيح أفضل الطرق و الزمن المقدر للوصول إلى مقر اللجنة.

وفي السياق ذاته، أضاف محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، أنه تم التأكد من صحة البيانات التي يوضحها التطبيق من خلال التشغيل التجريبي، الذي جرى إعداده بواسطة أخصائي المعلومات محمد هاشم.