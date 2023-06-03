موظف يحرر محضرا ضد مجمع طبي بسبب التسبب في وفاة ابنه الرضيع بالطالبية

حرر موظف محضرا ضد أحد المجمعات الطبية في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وتضرره من الإدارة المسؤولة عن قسم حضانات الأطفال حديثي الولادة، وإهمالهم في علاج رضيعه وهو ما تسبب في وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بواقعة وفاة رضيع داخل مجمع طبي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه حضور موظف إلى ديوان القسم، وتحرير محضر لتضرره من الإدارة المسئولة عن قسم حضانات الأطفال حديث الولادة لتسببهم بالإهمال في علاج ابنه الرضيع ما أدى لوفاته.

وفاة طفل رضيع داخل الحضانة

وأفاد بأنَّ ابنه حدثت له حاله من الإعياء بمرض «الصفرا» وحجزه بالحضانة بالمجمع الطبي يومان وتوفي بسبب إهمالهم في علاجه.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات.