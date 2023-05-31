تفاصيل مقتل شاب على يد والده بسبب علبة سجائر في الطالبية.. طعنة نافذة

جريمة بشعة وقعت أحداثها بأحد العقارات السكنية بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، حيث أنهى حارس عقار حياة نجله بطعنة نافذة، بسبب رفض المتهم إعطاء ابنه أموالا لشراء سجائر، وعلى الفور تم نقل الشاب إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تمثيل الجريمة

وقت حضور الأجهزة الأمنية وفريق الأدلة الجنائية بمسرح الواقعة، الأحد الماضي، كان الأب المتهم في حالة انهيار شديدة لا يصدق ما فعله في نجله، وشرح كيفية ارتكاب الواقعة بالصوت والصورة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان ما إذا كان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثيرهما من عدمه.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

تحقيقات النيابة كشفت عن تفاصيل لحظة وقوع الجريمة، حيث بدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الأب الذي يعمل حارس عقار، 50 عامًا، وابنه «أحمد»، 18 عامًا، بسبب شراء علبة سجائر، حيث حاول الابن التعدي على والده بحجر، إلا أن الأب استل سلاحا أبيض من المطبخ وطعنه طعنة نافذة في الصدر.

الأب نقل جثة ابنه إلى المستشفى

حامد علي، أحد الجيران وشهود العيان، ذكر أن الواقعة بدأت بسماع صوت مشاجرة بين الضحية ووالده، حيث حاول الابن الاعتداء على والده ورشقه بالألفاظ، وعندما استشاط الأب غضبًا سدد له طعنة نافذة في القلب، وسقط الشاب قتيلا في الحال: «الأب ماقدرش يمسك نفسه من البكاء، حضن جثة ابنه ونقله بنفسه إلى المستشفى، ماكنش قاصد إنه يموته».

الموقف القانوني

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل نجله في الطالبية، يقول حسين ياسر كمال الخبير القانوني، إن المتهم سيواجه عقوبة رادعة وهي الإعدام شنقاً، وفقاً لنص المادة 2344 من قانون العقوبات حيث «يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».