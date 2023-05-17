طالب يصيب زميله في الطالبية بسبب مشادة كلامية بينهما 

أصيب طالبان في مشاجرة بينهما بمنطقة الطالبية في الجيزة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدى، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول طرف أول طالب 14 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة والحالة العامة سيئة، بائع متجول 50 سنة والده، طرف ثان طالب 16 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه والرقبة والذراع.

مشادة كلامية بين كل من الطرفين

على الفور أمر العميد على عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول، وحال مشاهدة والد الطرف الأول إصابة نجله قام بالتعدي على الطرف الثاني محدثا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.