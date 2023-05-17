إصابة مهندس بجرح نافذ بالبطن على يد زوج شقيقته في الطالبية

أصيب مهندس بجرح نافذ بالبطن إثر اعتداء زوج شقيقته عليه بسلاح أبيض «سكين»، بسبب خلافات أسرية بينهما بالطالبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية اخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الهرم بوصول مهندس 33 سنة مصاب بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

القبض على المتهم

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجده المصاب بمنزل شقيقته حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجها مهندس كهرباء 40 سنة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها زوج شقيقته بإحضار سلاح أبيض «سكين» من المطبخ وطعنه طعنة نافذة بالبطن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وألقي القبض على المتهم وبمواجهته أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.