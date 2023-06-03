وكيل «تعليم مطروح»: تقييم مبادرة «ادعمني» للارتقاء بمستوى الطلاب

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع مديري إدارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمقر مكتب وكيل الوزارة في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، لاستعراض مؤشرات تقييم الأداء التي جرى رصدها خلال العام الدراسي 2022/2023 والذي قارب على الانتهاء، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الإيجابيات والاستفادة منها.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الاجتماع، مقترح التعليم الابتدائي لتنظيم خطة العمل خلال الإجازة الصيفية لتنظيم ورش عمل لرؤساء الأقسام ومتابعي ومعلمي الصفوف الأولى لصقل وتنمية مهارات المعلمين وتوحيد مفاهيم المتابعة لديهم، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم المتعلقة بالمنظومة التعليمية الجديدة، وكذلك التدريب على كيفية تدريس مواد الصفوف الأولى.

تقييم مبادرة ادعمني داخل المؤسسات التعليمية

ووجه وكيل تعليم مطروح، ثروت المهدي، مدير التعليم الابتدائي، بالبدء فورا في تقييم مبادرة ادعمني على أرض الواقع داخل المؤسسات التعليمية، والاستمرار في تطبيق المبادرة من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب، وكذلك قياس نواتج التعلم لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، وأثر المبادرة في تحسين المستوى اللغوي لديهم.

ورش عمل لمعلمي المواد الدراسية

كما وجه وكيل الوزارة إلى مسئولي التعليم الإعدادي والثانوي بتنظيم ورش عمل لمعلمي المواد الدراسية لصقل المهارات التدريسية والتدريب على النظام التعليمي الحديث، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المعلمين والمحاضرين خلال تلك الفعاليات التربوية الهادفة، بهدف رفع مستوى جميع المعلمين بمطروح.