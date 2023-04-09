مصرع مواطن أثناء ضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم أعلى مسجد في بنها

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها، بالتصريح بدفن جثة مواطن لقي مصرعه من فوق سطح مسجد خلال مشاركته كمتطوع للقيام بضبط إشارة إذاعة القرآن الكريم، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة، وجرى تشييع جثمانه في بنها وسط حالة من الحزن.

المتوفى متطوع في مسجد ببنها

ولقي المواطن مصرعه خلال مساهمته كمتطوع بمسجد بإحدى العزب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أثناء ضبطه إشارة بث إذاعة القرآن الكريم للمسجد قبل الإفطار بنهار رمضان، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.

تفاصيل مصرع مواطن بسبب إشارة إذاعة ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بوفاة شخص يدعى «م. ا»، خلال ضبطه إشارة بث إذاعة القرآن الكريم بمسجد دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من الفحص والمعاينة، أن هذا الشخص لا يعمل بالمسجد، ولكنه كان متطوعًا على ضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم للمسجد كمساعدة منه، جرى نقل الجثة لمستشفى والتي صرحت بالدفن.

وشيع المئات من أهالي بلدته جثمانه إلى مثواه الأخير بالقرية، وسط أحزانهم داعين الله له بالرحمة والمغفرة.