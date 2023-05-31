صديقة المصريين منذ 59 سنة.. كيف تحدّث رئيس إذاعة «القرآن الكريم» عنها؟

«أسعد أيام حياتي التي لا تُنسى، يوم قلت لأول مرة (إذاعة القرآن الكريم من القاهرة) أمام الميكروفون عام 1990، من داخل استديو إذاعة القرآن الكريم».. جملة وصف بها الإذاعي رضا عبدالسلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، عن بداياته عبر أثير الإذاعة الأشهر في مصر، ورحلته التي استمرت أكثر من 30 عامًا، من مذيع ثالث إلى مذيع ثانٍ إلى مذيع أول، إلى رئيس لشبكة القرآن الكريم.

أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم

ولد «عبدالسلام» في قرية قويسنا بمحافظة المنوفية، مُصابا بضمور في الذراعين، ولم يتخيّل يوما أن يكون رئيسا لإذاعة القرآن الكريم بسبب إعاقته، لكنّ حلمه البعيد تحقق بعد سنوات طويلة من العمل والمثابرة، وتقلّده منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم كأول رئيس لها من ذوي الهمم، إنجاز يُحسب للقيادة السياسية بحسب حديثه لـ«الوطن»، احتفالا بعيد الإذاعة المصرية الذي يوافق اليوم.

أول إذاعة للقرآن الكريم بالعالم

استشهد «عبدالسلام» بمقولة للشيخ الراحل مصطفى المراغي، قال فيها إنّ «القرآن نزل في مكة، وكُتب في إسطنبول، وقرئ في مصر»، للتدليل على أهمية ودور إذاعة القرآن الكريم للعالم أجمع، متابعا: «إذاعة القرآن الكريم هي صديقة للمصريين، وستظل محتفظة بمستعميها».

الأزهر كعبة العلم في العالم

تهتم إذاعة القرآن الكريم بإبراز الأخلاق الحميدة، والتنمية البشرية، والحفاظ على الوطن بخلفية إسلامية رصينة، بحسب رئيس الإذاعة الأعرق في مصر، لافتا إلى أنّ الإذاعة تحمل رسالتها من كعبة العلم، وهي الأزهر الشريف.

قراء إذاعة القرآن الكريم هم الأكثر شهرة في العالم، و«رقم 1» دائما في قائمة أفضل القراء، ورغم ذلك، يؤكد «عبدالسلام» أنّ الإذاعة لا تتوقف عن محاولات تقديم الأفضل والأجود، ورسم صورة أفضل للإسلام الوسطي، الذي يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى من جانب، ويجعل الجميع متعاون ومتآلف ومترابط من جانب آخر.

صاحب جملة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

والإذاعي رضا عبدالسلام، صاحب نبرة صوت مميزة لدى الملايين، أكسبته شهرة واسعة لدى مستمعي الإذاعة في مصر، بجملته الشهيرة «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة»، والتي تُقال دائما في بداية الفقرات الإذاعية، إضافة إلى تقديمه العديد من البرامج التي ارتبطت بوجدان المصريين، ومنها «قطوف من السيرة، ومساجد لها تاريخ، وسيرة ومسيرة».