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سلاح الجو الهندي ينشر مروحيات لإجلاء مصابي حادث تصادم القطارات (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
10:47 ص | السبت 03 يونيو 2023
حادث تصادم قطارات الهند

حادث تصادم قطارات الهند

نشر سلاح الجو الهندي اليوم السبت، مروحيات من طراز «مي-17» من أجل إجلاء المصابين جراء حادث تصادم 3 قطارات في ولاية «أوديشا» الهندية، حسبما أفادت القيادة الشرقية للجيش الهندي. 

الجيش الهندي: سلاح الجو ينسق جهود الإنقاذ مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية

وأوضحت القيادة الشرقية للجيش الهندي، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الإنجليزية، أن سلاح الجو الهندي ينسق جهود الإنقاذ مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية الهندية

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الوضع المتعلق بحادث تصادم القطارت الذى أسفر حتى الآن عن مصرع وإصابة المئات.

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بقلم محمد علي حسن