استمرار أعمال التشجير بمركزي القوصية وديروط ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء عصام محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بتنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ موضحًا أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادة القصوي من الأشجار ومكافحة قلة الموارد الغذائية ونماء الوعي البيئي وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

المبادرة الرئاسية للتشجير

وأوضح محافظ أسيوط أنه في إطار متابعته لجهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط بمشاركة ومتابعة من عنتر محمود مدير ادارة البيئة بالمحافظة ورجب علي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث قام محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة ما تم زراعته من أشجار زينة بنطاق الوحدة المحلية بقرية جرف سرحان بمدرسة الشيخ شهيب بقرية شلش وأمام السلخانة بديروط كما تم زراعة أشجار بالمدارس بالوحدة المحلية بدشلوط لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المدينة ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة والمتمثلة أيضا في تشغيل أيدي عاملة وتوفير فرص عمل وزيادة الرقعة الخضراء.

التشجير في مركز القوصية

في مركز ومدينة القوصية قام اللواء محمد عزت رئيس المركز بمتابعة ما تم زراعته من أشجار علي جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية وزراعة أشجار جديدة بالعديد من المدارس والمصالح الحكومية مؤكدًا على استمرار متابعة أعمال التشجير وزراعة أشجار جديدة بقرى مركز ومدينة القوصية، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة وتذليل أي عقبات قد تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود من هذه المبادرة.