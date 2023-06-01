بسبب العاصفة الترابية.. مصرع شاب سقطت عليه نخلة في المنوفية

شهدت قرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مصرع شاب إثر سقوط عليه نخله بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار والعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة، اليوم الخميس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع شاب سقطت عليه نخلة بسبب الطقس

بالانتقال والفحص، تبين مصرع الشاب «م.ر» ويبلغ من العمر23 عاما، وبسؤال أسرته أكدوا سقوط نخلة عليه أثناء العمل في الأرض الزراعية بالقرية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بمصرع شاب في أشمون

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب أثناء العمل داخل الأرض الزراعية بعد وقوع نخله عليه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.