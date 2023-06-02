«زراعة المنوفية»: توريد 117 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية موسم الحصاد

يواصل المزارعون والتجار بالمنوفية توريد القمح إلى الصوامع والشون على مستوى جميع المراكز والمدن، وسط زيادة في معدلات التوريد، مع توجيهات محافظ المنوفية بحل حميع المعوقات التي تؤثر على التجار أثناء عمليات توريد القمح إلى النقاط المعلنة من مديرية التموين.

توريد 117 ألف طن قمح للصوامع

وأكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن الإقبال على توريد القمح يسير بشكل جيد، موضحا زيادة نسب توريد القمح عن 117 ألف طن منذ بداية الحصاد، موضحا أن العدد في زيادة مستمرة وهو ما يحقق في النهاية الوصول إلى النسب المستهدفة خلال الموسم الحالي.

توريد 90% القمح المستهدف إلى الصوامع

وأضاف التركاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإقبال على توريد القمح إلى الصوامع في المحافظات تزيد نسبته عن 90%، وهي نسبة جيدة، خاصة مع انخفاض عدد الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في المحافظة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزيد النسبة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التوريد مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن المزارعين والتجار في محافظة المنوفية عليهم أن يتوجهوا إلى الأماكن المخصصة للتوريد في كل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، لأنه كلما زاد التوريد يستفيد المواطن بشكل أكبر من خلال تحويل القمح المورد إلى الخبز الذي يصرف للمواطن بعد دعمه بمبالغ كبيرة من قبل الدولة.