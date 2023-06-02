بسبب الطقس.. التصرح بدفن جثة مسن إثر سقوط شجرة على منزله في المنوفية

صرحت جهات التحقيق في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بدفن جثة مسن سقطت على منزله شجرة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت مصر أمس ومستمرة اليوم وهي ثاني حالات الوفاة بسبب العاصفة الترابية في المنوفية بعد مصرع شاب في مركز أشمون مساء أمس الخميس.

تفاصيل مصرع مسن وإصابة ابنه بسبب العصافة بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين أن المتوفى يدعى «م.ا» موظف بالمعاش ويبلغ من العمر 73 عام، وإصابة ابنه «م.م» في الصف الثاني الثانوي، إثر سقوط شجرة على أحد المنازل بسبب حالة الطقس، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

سقوط شجرة على منزل

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع مسن وإصابة ابنه طالب، بسبب سقوط شجرة على أحد المنازل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.