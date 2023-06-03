ارتفاع إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض.. «شوجر دادي» في المقدمة

سجلت إيرادات الأفلام المصرية ارتفاعا ملحوظ في قائمة شباك التذاكر أمس الجمعة، مقارنة بيوم الخميس، حيث وصل إجمالي عرض 9 أفلام لـ991 ألف جنيه، مقابل 758 ألف جنيه عن اليوم الماضي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

«شوجر دادي» في المركز الأول

وارتفعت إيرادات فيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانة ليلي علوي من 289 ألف جنيه لـ403 آلاف جنيه، محتلا بذلك المركز الأول، كما حقق فيلم الرعب «يوم 13» إيرادات قدرت بـ266 ألف جنيه، مقابل 191 ألف جنيه عن اليوم السابق، بينما حقق فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي حوالي 111 ألف جنيه في المركز الثالث، يليه «بعد الشر» بـ 82 ألف جنيه.

تراجع إيرادات فيلم «بـ19»

وحقق فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان في المركز الخامس إيرادات 76 ألف جنيه، ولكن لم تنجح كل الأفلام في تحقيق زيادرة في الإيرادات، حيث سجل فيلم «بـ19» تراجعا في الإيرادات، ليحقق 34 ألف جنيه عن يوم الجمعة مقابل 41 ألفا عن يوم الخميس.

وجاء فيلم «ابن الحاج أحمد» في المركز السابع بـ13 ألف جنيه، يليه «مغامرات كوكو» بألفي جنيه، وفي المركز الأخير فيلم «ساعة إجابة» بإيرادات 1.380 جنيها وهي نفس قيمة الإيرادات التي حققها على مدار اليومين.