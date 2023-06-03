إيرادات فيلم شوجر دادي تتخطى 400 ألف جنيه في يوم واحد

تصدر فيلم شوجر دادي، قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، حيث حقق إيرادات تقدر بـ403 آلاف و868 جنيها، ليحافظ على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية منذ طرحه بدور العرض السينمائي الأسبوع الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم شوجر دادي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، من خلال معاناة البعض من أزمة منتصف العمر، ودخوله في مغامرة غير محسوبة تدفعه وعائلته لمواقف ومفاجآت صعبة تجمع بين المغامرة والكوميديا.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تامر هجرس، فرح الزاهد، مي الغيطي، مصطفى غريب، محمد محمود، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

تكرار التعاون مع أبطال الفن

ويمثل فيلم شوجر دادي، التعاون الثاني الذي جمع بين الخماسي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، والمؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم، بعد تعاونهم في فيلم ماما حامل، والذي عرض بالسينما عام 2021، وحقق وقتها إيرادات كبيرة، وشارك بالتمثيل محمد سلام، هدى الأتربي، نانسي صلاح، سليمان عيد، بدرية طلبة، إيمان السيد.