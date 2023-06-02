فيلم «هارلي» يتراجع للمركز الخامس في الإيرادات اليومية.. و«شوجر دادي» يتصدر

تراجع فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان، إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الخميس إيرادات تقدر بـ57 ألف و460 جنيها، فيما تصدر فيلم «شوجر دادي» قائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس 289 ألف و317 جنيها، فيما تذيل القائمة فيلم «ساعة إجابة»، حيث حقق إيرادات أمس تقدر بـ ألف و380 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، تأليف محمد سامي، إخراج محمد سمير، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد محمود، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أبطال فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة بطولة غادة عادل، شريف سلامة، فيدرا، أحمد فتحي، محمد ثروت، آيتن عامر، انتصار، إيمان السيد، نجلاء بدر، مراد مكرم، عمر كمال، فراس سعيد، الطفل سليم مصطفى، تأليف شيرين علاء وأحمد شيكو ومحمد خضر، إخراج مصطفى أبو سيف.