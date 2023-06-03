سيدة أمريكا الأولى تزور مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (صور)

أعلنت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، اليوم، زيارة السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن، للمدرسة.

وقالت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «من دواعي سرورنا أن نعلن أنه قد شرفنا اليوم بزيارة السيدة الأولى للبيت الأبيض الدكتورة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتروميتر، والمهندسة زينب السويدي الرئيس التنفيذي للمدرسة».