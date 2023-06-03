ضبط 18 جوال دقيق مدعم وتحرير 171 محضرا تموينيا في المنوفية 

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحال العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأسفرت الحملات التموينية، اليوم السبت، عن ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية البتانون مركز شبين الكوم، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم ضبط 1 طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر بمدشة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بناحية الخطاطبة بمركز السادات، وضبط كمية قدرها 125 لتر بنزين 80 دون موافقة الجهات الرقابية المختصة بأحد محال تجارة الزيوت والشحوم بناحية طهواي بمركز أشمون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أبرز القضايا التموينية في محافظة المنوفية

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم تحرير 171 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتنوعت بين 67 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و104 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

وأشار إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومي على كل منافذ ومعارض، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.

حملات مكثفة لضبط الأسواق

من جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحال العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.