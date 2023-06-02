7 ضوابط لتغيير موتور السيارة في المرور.. أهمها الإفراج الجمركي

عندما تكون مضطرًا لتغيير موتور سيارتك، يجب أن تتم تلك العملية وفق الإجراءات القانونية حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، لأن عدم التأكد من أوراق الموتور الجديد والجهة البائعة، ربما يعرض مالك السيارة للحبس حال معرفته أن الموتور مسروقًا وذلك وفقًا للخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض.

وأضاف الخبير القانوني أن مالك السيارة يجب أن يحصل على الأوراق بشكل سليم من الجهة التي اشترى منها الموتور سواء كانت المنطقة الحرة أو من تاجر رسمي لديه الأوراق الرسمية الخاصة باستيراد الموتور من بلد التصنيع.

خطوات تغيير موتور السيارة في المرور

- شراء موتور جديد من تاجر معتمد وتقديم فاتورة الشراء والإفراج الجمركي الخاص به ويتم إرساله للإدارة العامة للمرور عن طريق ظرف مغلق بالبريد ويتضمن رقم الموتور.

- بعد استلام الإدارة العامة للمرور لرقم الموتور الجديد عن طريق البريد، يرسل إلى وحدة المرور المختصة بإصدار الترخيص الجديد، وعلى الشخص المستفيد من ذلك متابعة وصول رقم الموتور الجديد إلى وحدة التراخيص التابع لها في محافظته ثم التوجه إليها لإجراء باقي الإجراءات.

- على مالك السيارة عند توجهه إلى وحدة التراخيص إحضار أصل صورة الفاتورة، لبدء تركيب الموتور وعملية الفحص الفنية له بعد التركيب، ثم إثبات بيانات الموتور الجديد على رخصة السيارة.

- انتظر قبل إثبات المحرك على الرخصة من سلامة وكفاءة المحرك الجديد.

- بعد التأكد من سلامة المحرك، قم بالتوجه إلى تاجر الاستيراد واطلب منه تحويل مستندات المحرك إلى وحدة المرور التي تتبعها السيارة، وتأكد من الحصول على رقم الصادر.

- توجه إلى وحدة المرور بعد التأكد من وصول مستندات المحرك، وقم بسداد الرسوم المطلوبة وفحص محرك السيارة.

- قم باستخراج رخصة جديدة للسيارة، مُثبت بها المحرك الجديد، وتأكد من تطابق الأرقام مع مستندات المحرك.

أسباب تغيير محرك السيارة

- أن تكون تكلفة صيانة محرك السيارة أعلى من تكلفة استبداله.

- إعادة إحياء السيارات القديمة المتوقفة عن العمل لفترة طويلة.

- زيادة قوة السحب ورفع أداء المركبة.

- ارتفاع تكلفة تزويد المحرك، بينما يمكن تركيب آخر أكثر قوة وبثمن أقل.