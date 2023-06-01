نصائح «المرور» لحمايتك من العاصفة الترابية.. الزم مسافة الأمان

قدمت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح يجب على قائدي السيارات اتباعها لتجنب وقوع أي حوادث على الطرق بالتزامن مع العاصفة الترابية الموجودة على الطرق والمحاور الرئيسية.

تجنب القيادة السيارة بسرعة كبيرة

وتنصح المرور قائدي المركبات في ظل وجود العاصفة الترابية على الطرق بتجنب قيادة سيارة بسرعة كبيرة مع استخدام الإشارات في حالة الانحراف وتشغيل مساحات السيارة والحرص على وجود مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع تشغيل مصابيح سيارتك حتى تستطيع رؤية الطريق بشكل جيد أثناء القيادة، كما أنه يجب إغلاق نوافذ السيارة لمنع دخول الأتربة والرمال.

تجنب استخدام الهاتف المحمول

في ظل وجود العاصفة الترابية يجب على قائدي المركبات تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتجنب الوقوف أسفل أي لافتات على الطريق أو الأشجار أو العقارات المتهالكة حتى تكون في أمان.

احذر التوقف فجأة بسيارتك

احذر التوقف فجأة بسيارتك حتى لا تصطدم بالسيارات المحيطة، كما يجب عدم القيادة بسرعة كبيرة لأن ذلك قد يؤدي إلى انقلاب السيارة، واستخدام كشافات السيارة باستمرار مع تجنب المناطق التي تتراكم فيها الأتربة.