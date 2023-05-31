استعلام مخالفات نيابة المرور 2023 برقم السيارة.. خطوات بسيطة

يتيح موقع النيابة العامة على شبكة الإنترنت العديد من الخدمات المرورية التي يحتاجها قائدي المركبات، توفيراً عليهم في الوقت والمجهود بدلاً من الذهاب إلى وحدات المرور المختلفة من أجل التعرف على المخالفات التي تم تحريرها على السيارة، لذا تستعرض «الوطن» خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور 2023 برقم السيارة.

خطوات استعلام مخالفات نيابة المرور 2023 برقم السيارة

وعلى من يرغب في الاستعلام عن المخالفات المرورية اتباع الخطوات التالية، وهي كالتالي:

1 - البداية من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم عليك الضغط على أيقونة باسم «خدمات نيابات المرور».

3 - تظهر أمامك قائمة الخدمات التي تقدمها نيابات المرور، ومن بينها عليك اختيار «الاستعلامات» والضغط على أيقونة باسم «استمرار».

4 - تظهر على الفور قائمة الاستعلامات ومنها الآتي: «مخالفات رخص المركبات» أو «مخالفات رخص القيادة».

5 - في حال الاستعلام عن مخالفات السيارة يجب الضغط على «مخالفات رخص المركبات».

6 - في هذه الخطوة يجب عليك إدخال بيانات المركبة أو السيارة، وهي أرقام وحروف اللوحة المعدنية.

7 - الضغط في النهاية على أيقونة «إجمالي المخالفات».

8 - الانتظار لحظات وسيظهر على الفور تفاصيل كافة المخالفات.