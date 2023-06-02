مدير أمن سوهاج ينتقل لموقع حريق مصنع أخشاب.. 6 سيارات لإخماد النيران

شهدت قرية نزلة عمارة بدائرة مركز شرطة طهطا، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق بقطعة أرض فناء تابعة لمصنع أخشاب في المنطقة الصناعية، وانتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف.

نشوب حريق بقطعة أرض فناء

وجاء ذلك عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا شمال المحافظة، بنشوب حريق بقطعة أرض فناء تابعة لمصنع أخشاب في المنطقة الصناعية.

نشوب الحريق في كمية من البوص

وبالفحص تبين نشوب الحريق في كمية من البوص المستخدمة لتصنيع الخشب المضغوط بقطعة أرض فناء بجوار مصنع المصرية للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط ملك «إبراهيم م.ا.ه» 57 عامًا، والذي يقيم في دائرة مركز جهينة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي لإخماد الحريق والسيطرة عليه وتم التحكم في الحريق وإخماده وتبريده دون وقوع إصابات، وتبين أن سبب الحريق هو الاشتعال الذاتي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم نفي أي شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.