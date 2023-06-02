تعليم سوهاج: 4 نصائح عند التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال إلكترونيا لمدة شهر، موضحة في بيان لها طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال ونصائح لأولياء الأمور عند التقديم وخطوات التقديم، فضلا عن رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

رابط انشاء حساب ونصائح للتقديم

حيث يتم التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عن طريق ولي الأمر الذي يجب أن يراعي عدة نقاط هامة للتقديم بشكل صحيح وضحها بيان تعليم سوهاج بالتالي:.

_ عند تقديم ولي الأمر لأول مرة إلكترونيا لابد إنشاء حساب لنفسه عبر رابط التقديم من هنا لإنشاء الحساب والتقديم.

ـ لابد أن يكون الحساب باسم ولي الأمر ويكتب بياناته الشخصية بكل دقة، وهي الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الخاص به. حيث يتم تحديد كلمة السر عن طريق الهاتف.

_آخر خطوات التسجيل يطلب من ولي الأمر تحديد كلمة سر التى يجب أن تكون سهلة ومميزة بالنسبة له لا ينساها بشرط ألا تقل عن 8 حروف وأرقام وبها حرف كابيتال على الأقل.

_عند التسجيل عبر المكاتب الإلكترونية يتم كتابة بيانات ولي الأمر وليس بيانات صاحب المكتب.

روابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

وبعد إنشاء الحساب الجديد يستطيع ولي الأمر التقديم على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر رابط التقديم من هنا للصف الأول الابتدائي ومن هنا لرياض الأطفال حتى 30 يونيو الجاري.