تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج.. التوقعات والبدائل

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظة بنسبة نجاح سجلت 79.78%، ليبدأ البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج لراغبي الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.

ويعلن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج لهذا العام خلال الأيام القليلة القادمة محددا تنسيق المدارس الرسمية والرسمية اللغات والعامة للمدارس الثانوية العامة، وفقا لعدد الفصول وكثافة الطلاب بكل فصل وتوزيع المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج فإن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج لن يختلف كثيرًا عن تنسيق العام الماضي 2022 حيث بدأ تنسيق المدارس الثانوية من 225 درجة إلى 235 درجة، وذلك وفقا لتنسيق الشهادة الإعدادية 2023، وسط توقعات بأن يكون التنسيق هذا العام مرتفعا قليلا،عن تنسيق العام الماضي.

الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج

مديرية تعليم سوهاج كشفت أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 مرتفعة عن نسبة النجاح العام الماضي بنحو 8%، حيث كانت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الماضي 71%، بينما هذا العام سجلت نسبة النجاح 79.78%، فضلا عن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بين العام الحالي والماضي الذي حضره 90 ألفا و234 طالبا وطالبة بينما بينما أدى هذا العام نحو 85 ألفا 968 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

بدائل الثانوية العامة

وتعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج خلال أيام فضلا عن تنسيق بدائل الثانوية العامة بينها الثانوية الفنية ومدارس التمريض والمدارس الفندقية.