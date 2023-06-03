ضبط 37.5 كيلو مواد مخدرة بحوزة 9 تجار في دمياط

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ)، أقسام شرطة (ثان دمياط- السرو- دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 9 متهمين لـ8 منهم معلومات جنائية.