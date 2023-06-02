خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2023 بالعنوان

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة مع بداية كل شهر عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها للقيام بإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2023 بالعنوان.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2023

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية للاستعلام والبحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شهر يونيو الجاري 2023 بجميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن طريق عنوان المشترك فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى

وتتم من خلال قيام المشترك من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة https://www.eehc.gov.eg/eehcportal

الخطوة الثانية

وهي تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة

وهي تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة

وهذة الخطوة تتم من خلال قيام المشترك بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة

وهي تتم من خلال قيام المشترك بتدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الخطوة السادسة

قيام المشترك بكتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة

وهي تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على زر الاستعلام.