أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من بينها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف مايو 2023، تسهيلا على المشتركين للتعرف على قيمة الاستهلاك الشهري وفاتورة الكهرباء.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف مايو 2023، وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف مايو 2023

1- يبدأ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف مايو 2023، من خلال زيارة رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

2- الضغط على قسم الخدمات.

3- - تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

4- تحديد اسم المركز أو الحي.

5- إدخال الاسم ورقم العداد، الذي يتكون من 10 أرقام.

6- الضغط على «استعلام».

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيقات الهاتف

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store - Play Store».

- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store - Play Store».

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أتاحت إمكانية إدخال قراءة عداد الكهرباء مايو 2023 إلكترونيا، للقضاء على القراءات الشاذة والوهمية، ولضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك، حيث يقوم المشترك بإدخال قراءة عداد الكهرباء الخاصة به، من خلال إحدى الطرق التي وفرتها وزارة الكهرباء.