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الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء يونيو 2023 باسم المشترك

كتب:

سلامة عامر
09:25 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
فاتورة الكهرباء "ارشيف"

فاتورة الكهرباء "ارشيف"

بدأ مشتركو فروع وإدارات وشبكات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليليدية والمكيانيكية القديمة، والذي يطلق عليها «أبو قرص»، السعي لمعرفة طرق وآليات، وفّرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2023 تمهيدًا لبدء عملية السداد.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2023

وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الخطوات، التي يجب أن يقوم باتباعها جميع مشتركي فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات مصر؛ للاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2023 لمستخدمي العدادات التقليدية من خلال استخدام اسم المشترك فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى

وتتم من خلال دخول المشترك من مستخدم العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي.

- الخطوة الثانية

وهي تتم من خلال قيام المشترك مستخدم عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة بالضغط على قسم الخدمات.

- الخطوة الثالثة

وهي تتم من خلال قيام المشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بالضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- الخطوة الرابعة

وهذة الخطوة تتم من خلال قيام المشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل.

- الخطوة الخامسة

تتم من خلال قيام المشترك باختيارالمحافظة التابع لها العميل.

- الخطوة السادسة

تتم من خلال قيام المشترك بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الخطوة السابعة

تتم من خلال تدوين المشترك لرقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الخطوة الثامنة

وهي الخطوة الأخيرة التي يقوم بها المشترك من خلال القيام بمراجعة البيانات جيدًا ثم الضغط على زر الاستعلام.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.