الفنان طه دسوقي: أتمنى تقديم جزء ثاني من الصفارة بحدوتة جديدة

نجاح كبير حققه مسلسل الصفارة فى السباق الرمضاني لعام 2023 والذي قدمه الفنان أحمد أمين وعدد من الفنانين، وذلك طوال 15 حلقة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطالب بجزء ثاني.

وكان من بين أبطال مسلسل الصفارة الفنان طه دسوقي الذي علق على الأمر من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إنه لا يعلم أي شيء عن تقديم جزء ثان أم لا من مسلسل الصفارة حتى الآن.

طه دسوقي يكشف موقفه من وجود جزء ثان من مسلسل الصفارة

ولكن كشف الفنان طه دسوقي أنه يحب هذا العمل للغاية، وبالطبع سيكون سعيدا إذا تم تقديم جزء ثاني منه إذا كان هناك ورق وحدوتة جيدة لأن الحدوتة الأولى كانت انتهت مع انتهاء آخر حلقة.

طه دسوقي يتنازل عن جائزة أفضل ممثل صاعد

يذكر أن الفنان طه دسوقي تم تكريمه مؤخرا في حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية وحصل على جائزة أفضل ممثل صاعد، ولكنه قرر أن يتنازل عنها ويهديها للطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية بعدما رأى دموعه على المسرح قائلا له: «أنا صوتتلك فى الاستفتاء علشان تفوز».

يذكر أن مسلسل الصفارة شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وعدد آخر من الفنانين .