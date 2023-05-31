أول تعليق من طفل «تحت الوصاية» بعد البكاء على المسرح: شكرا طه دسوقي

أهدى الفنان طه دسوقي، جائزة أحسن ممثل صاعد، أمس، بحفل توزيع جوائز النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية التي أقيمت، بأحد مسارح مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر، إلى الطفل عمر شريف، بعد تألقه في مسلسل «تحت الوصاية».

عمر شريف يبكي ويسجد على المسرح

وانهار عمر شريف من البكاء وسجد على المسرح عقب طلب طه دسوقي منه الصعود لمنحه الجائزة، وسط تصفيق من الحضور الذي كان أبرزهم منى زكي بطلة مسلسل «تحت الوصاية».

عمر شريف يعبر عن سعادته بسبب طه دسوقي

وتواصلت «الوطن» مع عمر شريف إذ قال :«أشكر طه دسوقي من قلبي وبحبه جدا، واللي عمله إمبارح دا جميل عمره ما هنساه أبدا طول حياتي».

وعن سبب سجوده وبكائه على المسرح، قال: «أنا كنت متوتر جدًا بسبب الموقف وأول ما طلعت لقتني بعيط، والسجدة جاءت تلقائي، والحمد لله على النجاح اللي حققه المسلسل، لحد دلوقتي الناس بتقابلني في الشارع بتقولي خلي بالك من أختك فرح».