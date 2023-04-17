طه دسوقي عن خطيبته نادين كتشيدجيان: ميزان حياتي وأكبر داعم لي

قال الفنان طه دسوقي، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد موعد زفافه على خطيبته نادين كتشيدجيان، إذ أنه يشعر أن خطوة الزواج ستعمل على استقرار حياته.

طه دسوقي عن خطيبته نادين: شافت حاجات محدش شافها

وأضاف دسوقي، في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج نجوم رمضان أقربلك، على راديو نجوم إف إم، أن خطيبته نادين كانت شاهدة على مراحل مختلفة في حياته، متابعًا: «إنسانة حقيقية وبتقول رأيها بصراحة بغض النظر عن رد فعل اللي قدامها، هي شافت حاجات محدش شافها ولا حتى أصحابي، وشافت قرارات صعبة ولسه في مراحل صعبة وخايف منها، فهي في حياتي زي الميزان أو الترمومتر، حكمها مش عاطفي لكن بيكون حقيقي وبتكون شايفة الصورة من بره، وأكبر داعم ليا، ودي حاجة أنا بحبها».

طريقة الاستعداد لآداء الشخصيات بالأعمال الفنية

وأوضح الفنان طه دسوقي، أنه كان يعتمد في بداية مشواره الفني على طريقته العادية بالمذاكرة بالورقة والقلم إلى أن أعاد اكتشاف نفسه وشخصيته من جديد، واكتشف أن طريقته بالمذاكرة التي تعمل على تطوير أدائه هي قراءة العمل الفني كثيرًا ثم النوم مع كثرة مشاهدة الأعمال الفنية بعيدًا عن الطرق التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تنتج لازمة أو طريقة كلام معينة وأداء تمثيلي لا يكون على دراية به.