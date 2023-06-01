الفنان طه دسوقي يرد على أحمد أمين بعد إهدائه الجائزة: «بتعلم منك»

عبر الفنان طه دسوقي عن سعادته الكبيرة، بعد أن قام الفنان أحمد أمين بإهدائه جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل «الصفارة» والتي حصل عليها في حفل جوائز المسلسلات الرمضانية، حيث تسلمها بدلاً منه خلال الحفل.

طه دسوقي يوجه رسالة إلى أحمد أمين

وكتب طه دسوقي عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «والله أنا اللي بتعلم منك.. شكرا يا أستاذ».

أحمد أمين يهدي الجائزة لـ طه دسوقي

وكان الفنان أحمد أمين قام بإهداء جائزته لطه دسوقي بعد قيام الأخير بالتنازل عن جائزة أحسن ممثل صاعد إلى الطفل عمر الشريف بطل مسلسل «تحت الوصاية».

وكتب أحمد أمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا أشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدموا الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبوا مني بشياكة أن حد يستلم الجايزة بدالي، لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور».

وأضاف: «وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف، حسيت أني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء، ولقيت أن جايزتي اللي هي أحسن ممثل كوميدي في رمضان، أحسن هدية مني ليه، لأني فعلا شايفه كان أحسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة وإخلاص.. ويا عمر أنت فعلا تستحق».