مراسل «القاهرة الإخبارية»: تدهور الأوضاع الإنسانية في الخرطوم

أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان السودانية، بتجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بمنطقة جنوب السودان خلال الساعات القليلة الماضية، موضحًا أن العاصمة السودانية تشهد تدهورًا واضحًا على مستوى الأوضاع الإنسانية.

تحليق مكثف للطائرات في سماء الخرطوم

وأضاف «الجندي»، خلال رسالة على الهواء مباشرة من أم درمان، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الخرطوم تشهد تحليقًا مكثفًا للطائرات، إضافة إلى قصف مدفعي خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى زيادة حركة النزوح من الخرطوم إلى ولايات أخرى، خاصة نهر النيل والشمالية.

تعليق مفاوضات جدة بشأن وقف إطلاق النار

وتسببت الاشتباكات التي تشهدها السودان منذ ما يزيد على شهر، في مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، من بينهم 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة، وقبل أيام، علقت القيادة العامة للجيش السوداني المشاركة في مفاوضات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنساني.

يذكر أن المحادثات بين طرفي النزاع بدأت في أوائل مايو المنصرم، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، فضلًا عن اتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين.