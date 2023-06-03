محمد رزق: جلسات الأسبوع الحالي للحوار الوطني لها أهمية كبرى لمستقبل مصر

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن جلسات الأسبوع الحالي بالحوار الوطني تمثل أهمية كبرى لمستقبل مصر، موضحا أنه سيتم مناقشة ملفات هامة مثل مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وأولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمارالعام.

وأكد «رزق» أن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقها غدًا تستهدف تحسين وتهيئة المناخ العام، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، بالشكل الذي ينعكس على المواطنين.

ملف أولويات الاستثمارات العامة

وأضاف «رزق» أن ملف أولويات الاستثمارات العامة يعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة، وتتطلب سرعة معالجتها، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية عبر مجموعة من المحفزات والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدًا أن فعاليات جلسات الحوار تمثل نقطة تحول جديدة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الدعوة لاجراء الحوار الوطني.

أسباب التضخم وغلاء الأسعار

وأوضح «رزق»، أنه لا صوت يعلو فوق صوت التضخم وغلاء الأسعار، ليس في مصر بل في كل دول العالم، لافتا إلى أنه من أجل مواجهة هذه الأزمة يتطلب الأمر زيادة في حجم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والتي بدورها ستساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وتوطين الصناعة المصرية، وكلها خطوات تصب في صالح مواجهة التضخم، مقترحًا دراسة الأسباب المُباشرة وغير المُباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، ونتائج انتشار تلك الظاهرة، بالإضافة إلى دراسة الوضع الحالي للسياسة المالية التي تتبعها الحكومة والمشكلات الراهنة.

دراسة آليات الإصلاح والنمو الشامل

اقترح القيادي بحزب مستقبل وطن، دراسة آليات الإصلاح والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول، بالإضافة إلى دراسة أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مُساهمتها في تحقيق التنمية المُستدامة التي تخدم استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب دراسة الوضع المُستهدف الوصول إليه في الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من أجل وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لحجم الاستمارات المطلوبة وتحديد القطاعات التي تحتاج لزيادة الاستثمارات فيها مما يعزز من الإنتاجية.

دور الدولة في توفير مُستلزمات الإنتاج والتسعير

واقترح «رزق» دراسة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وكذلك دراسة دور الدولة في توفير مُستلزمات الإنتاج والتسعير، بالإضافة إلى دراسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل والأجور والمعاشات، ودراسة سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وحجم ما تم تنفيذه على أرض الواقع والمطلوب خلال الفترة المقبلة، ودراسة أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، وكذلك دراسة تطوير الوسائل التحفيزية للاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.