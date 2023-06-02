عالم أزهري يكشف عبر قناة الناس سبب رفض أبوبكر الصديق الزواج من «حفصة بنت عمر»

حكى الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، قصة بها معانٍ عظيمة، حدثت بين سيدنا أبوبكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان والرسول صلى الله عليه وسلم.

ابنة سيدنا عمر إحدى أمهات المؤمنين

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، على شاشة قناة الناس، أن سيدنا عمر بن الخطاب زوج ابنته السيدة حفصة، للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم هي إحدى أمهات المؤمنين.

ولفت إلى أنه قبل أن يتزوجها رسول الله مات زوجها، فبحث سيدنا عمر عن زوج كريم يليق بها، فذهب لسيدنا عثمان بن عفان، والذي كان وقتها ماتت زوجته السيدة رقية، إحدى ابنتي رسول الله، فعرض عليه أن يتزوج ابنته السيدة حفصة فلم يرد عليه، وقال له سأنظر في أمري.

وأوضح أن سيدنا عمر ذهب لسيدنا أبو بكر الصديق ليعرض عليه الزواج من حفصة، إلا أنه لم يعطه الجواب بأنه راض، وفاتت الأيام وفاتح الرسول سيدنا عمر في الزواج السيدة حفصة، ما أثار سعادة والدها.

وبرر سيدنا أبو بكر رفضه الزواج منها بأنه كان يعلم أن الرسول ذكرها أمامه، ورغب في الزواج منها، ورفض الكشف عن هذا السر، ولو كان تركها لتزوجها.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.