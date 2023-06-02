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تريزا سعيد تحكي لـ«أتوبيس السعادة» عن مبادرتها: تساعد الأطفال لاكتشاف أنفسهم

كتب:

محمد عزالدين
06:32 م | الجمعة 02 يونيو 2023
تريزا سعيد

تريزا سعيد

حكت تريزا سعيد، صاحبة مبادرة مساحة، عن مبادرتها لمساعدة الأطفال في اكتشاف الذات ومعرفة أكثر عن مشاعرهم والتحدث وإقامة علاقات، قائلة: إنها تعيش في حي جامعي القمامة، وعندما فقدت عملها بسبب فيروس كورونا قررت عدم التوقف في عمل الأشياء التي تحبها، وتأسيس مبادرة مساحة.

المبادرة تستهدف الأمهات والأطفال

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن مبادرة مساحة لا تستهدف فقط الأطفال، لكن الأمهات أيضاً لمساعدتهن لتربية أطفالهن بشكل أفضل، من خلال طرق التربية السليمة ومعرفة التعامل مع أطفالهن.

خدمة 150 طفلا

ولفتت تريزا سعيد إلى أنه يجرى تطبيق أكثر من برنامج في المبادرة، تتمثل في برامج تنموية تدربت عليها، وأخرى قائمة على الغناء، موضحة أن المبادرة تستقبل الأطفال يوميا من خلال مجموعات لخدمة أكثر من 150 طفلا، كما أن هناك موعدا منتظما للأمهات.

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بقلم محمد عزالدين