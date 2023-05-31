أستاذ فقه عبر قناة الناس: الزواج في بعض الأحيان يكون واجبا ومقدما على الحج

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على الحكم الشرعي لسؤال يطرح عليه في كثير من الأوقات، وهو «هل أطلع حج ولا أجوز ابني ولا بنتي؟»، قائلا إن الأمر هنا يخضع للتقدير الشخصي نفسه.

الحج واجب في هذه الحالة

وأضاف «تمام»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أنه إذا كان الشخص لديه مصروفات الحج، في هذه الحالة صار الحج مفروضا، وزواج الابن أو الابنة في هذه الحالة يختلف لأن الزواج في بعض الأحيان يمكن أن يكون واجبا، وفي الأخرى يكون مندوبا.

وتابع: «يعني إيه واجب؟ يعني الولد ده لازم نجوزه وإلا ممكن يعمل مشكلة، فصار الزواج في حقه واجبا، والولد اللي هيتجوز وهو إنسان كويس لكن معندهوش القدرة المالية إنه يجوز نفسه في هذه الحالة على الأم أو الأب مساعدته ولهما الثواب والأجر عند الله، والحج ربنا يكرمها فيما بعد».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.