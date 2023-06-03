رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

 تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
01:37 م | السبت 03 يونيو 2023
المواني المصرية

المواني المصرية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أن 12 سفينة متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، حيث تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و668 شاحنة، و30 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، و384 شاحنة، و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و284 شاحنة، و4 سيارات.

تداول 1500 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن، هي «بوسيدون إكسبريس»، و«الحرية1»، و«القاهرة»، فيما استقبل الميناء أمس العبارة «أمل»، وغادرت ثلاث سفن هي «بوسيدون إكسبريس»، و«الحرية1»، و«القاهرة»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع، و200 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهي «أيلة»، و«بريدج». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها.

 

اقرأ المزيد:

ميناء سفاجا البحري يستقبل 31500 طن ألومنيوم على متن سفينة أسترالية

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي

تصدير 48 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.