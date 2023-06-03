 تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أن 12 سفينة متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، حيث تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و668 شاحنة، و30 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، و384 شاحنة، و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، و284 شاحنة، و4 سيارات.

تداول 1500 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن، هي «بوسيدون إكسبريس»، و«الحرية1»، و«القاهرة»، فيما استقبل الميناء أمس العبارة «أمل»، وغادرت ثلاث سفن هي «بوسيدون إكسبريس»، و«الحرية1»، و«القاهرة»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع، و200 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهي «أيلة»، و«بريدج». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها.