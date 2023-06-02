ميناء سفاجا البحري يستقبل 31500 طن المونيوم على متن سفينة استرالية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و747 شاحنة و93 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 344 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 403 شاحنة و11 سيارة.

تداول 2600 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AMIDALA وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين أمل والقاهرة بينما تغادر ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس والحرية2.

وغادرت السفينتين أمل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و260 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا وايلة وبريدج، وسجلت مواني البحر الأحمر وصول وسفر 3500 راكب بموانيها.